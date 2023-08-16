ازمة بين مادلين طبر و بسمة وهبة بسبب عادل امام والاخيرة تهددها بالقضاء

وأكدت طبر أنها تعتزم زيارة فيلا عادل إمام الخاصة به للتأكد من حالته والاطمئنان عليه، وقد قدمت التحية للفنانين الذين قاموا بنفس الخطوة في مناسبة عيد ميلاده الثامن والثمانين.

هذه التصريحات أثارت قلقًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم ربطها بالأخبار السابقة التي تحدثت عن مرض الألزهايمر الذي قد يكون أصاب الزعيم.

من جهتها، انتقدت الاعلامية بسمة وهبة تلك التصريحات بشدة في حلقتها الأخيرة من برنامجها "تسعين دقيقة"، وهددت بتقديم بلاغ ضد مادلين طبر بتهمة التحريض على اقتحام منزل الزعيم. ووجهت بسمة انتقادات حادة لمادلين، وأكدت أنها ليست صديقة لها ولا تملك أي معرفة شخصية بها أو بأسرة عادل إمام، على عكس بعض الفنانين الآخرين.