الشيف بوراك ووالده يجتمعان معا بعد خلاف دام لأسابيع .. اليكم جديد قضيتهما

وبحسب ما يتم تداوله، فإن رجل الأعمال التركي Rizgar Sak، المعروف بنجاحه في إدارة العديد من العلامات التجارية مثل "CZN Burak"، قام بوساطة بين بوراك ووالده، حيث نجح في تخفيف حدة الخلافات بينهما وإعادة العلاقة إلى طبيعتها، مما أثار إعجاب متابعي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم تداول صورة لـ Rizgar وهو بين بوراك ووالده وجميعهم يظهرون بابتسامة.

وعلى الرغم من ذلك، فإن اللافت للنظر هو عدم نشر Rizgar Sak أو بوراك أو والده أي صورة على حساباتهم الرسمية في منصة "إنستغرام" لتأكيد ما تم تداوله.

في نفس السياق، قام رجل الأعمال اليمني حامد المقطري بنشر مقطع فيديو على خاصية "ستوري" في حسابه على "إنستغرام"، يجمعه ببوراك ووالده، ليؤكد بذلك حدوث المصالحة.