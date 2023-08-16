منع اوبرا وينفري من دخول ملجأ للناجين في ماوي والسبب؟

في هذا السياق، نشر المسؤولون في هاواي بيان اكدوا من خلاله أن وينفري تمكنت فعليًا من زيارة المأوى، وقد قدمت توجيهاتها للصحفيين وفرق التصوير بالبقاء خارج الملجأ.
وأشاروا إلى أن وينفري قد فهمت تمامًا سياسة المأوى التي تُحظَر وجود أطقم تصوير أو مراسلين أثناء رفقة الشخصيات العامة والمشاهير في مراكز الإيواء للحالات الطارئة.
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تعليق مؤثر كتبته الممثلة اللبنانية نادين الراسي بعد انتشار صور لأولادها امس، من طليقها الممثل اللبناني جيسكار ابي نادر بعد ان حرمت من رؤيتهما لسنوات.
حقّق فيلم باربي ايرادات قياسية، في شبابيك تذاكر دور سينما كندا والولايات المتحدة.
نشر الفنان المصري تامر حسني على حسابه عبر انستغرام، صورة جمعته بالفنانة السعودية اسيل عمران، ما دفع الجمهور الى التساؤل عن ما يجمعهما.