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فن

منع اوبرا وينفري من دخول ملجأ للناجين في ماوي والسبب؟

2023-08-16 | 04:08
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منع اوبرا وينفري من دخول ملجأ للناجين في ماوي والسبب؟
منع اوبرا وينفري من دخول ملجأ للناجين في ماوي والسبب؟

تداولت المواقع الاخبارية تقارير حول منع الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري من دخول ملجأ للناجين من حرائق جزيرة ماوي، مما أثار جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي. تزامن ذلك مع انتشار مقاطع فيديو تظهرها وهي تقدم المساعدات للنازحين، برفقة طاقم الفريق الإخباري التابع لشبكة "سي بي إس".

في هذا السياق، نشر المسؤولون في هاواي بيان اكدوا من خلاله أن وينفري تمكنت فعليًا من زيارة المأوى، وقد قدمت توجيهاتها للصحفيين وفرق التصوير بالبقاء خارج الملجأ.

وأشاروا إلى أن وينفري قد فهمت تمامًا سياسة المأوى التي تُحظَر وجود أطقم تصوير أو مراسلين أثناء رفقة الشخصيات العامة والمشاهير في مراكز الإيواء للحالات الطارئة.

منع اوبرا وينفري من دخول ملجأ للناجين في ماوي والسبب؟

فن و منوعات

فن

اوبرا وينفري

حرائق ماوي

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