منع اوبرا وينفري من دخول ملجأ للناجين في ماوي والسبب؟

في هذا السياق، نشر المسؤولون في هاواي بيان اكدوا من خلاله أن وينفري تمكنت فعليًا من زيارة المأوى، وقد قدمت توجيهاتها للصحفيين وفرق التصوير بالبقاء خارج الملجأ.

وأشاروا إلى أن وينفري قد فهمت تمامًا سياسة المأوى التي تُحظَر وجود أطقم تصوير أو مراسلين أثناء رفقة الشخصيات العامة والمشاهير في مراكز الإيواء للحالات الطارئة.