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فن

صورة لـ تامر حسني مع فنانة شهيرة تثير التساؤلات والجمهور يبارك لهما

2023-08-16 | 04:54
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صورة لـ تامر حسني مع فنانة شهيرة تثير التساؤلات والجمهور يبارك لهما
صورة لـ تامر حسني مع فنانة شهيرة تثير التساؤلات والجمهور يبارك لهما

نشر الفنان المصري تامر حسني على حسابه عبر انستغرام، صورة جمعته بالفنانة السعودية اسيل عمران، ما دفع الجمهور الى التساؤل عن ما يجمعهما.

وارفق تامر الصورة بتعليق عبر من خلاله عن سعادته بالتعاون مقبل سيجمعه مع اسيل، مشيرا إلى أنهما عادا للتعاون من جديد بعد النجاح الذي حققه كليب "ناسيني ليه" والذي لاقى إعجاب الجمهور. وأعلن أن هذا التعاون لن يقتصر فقط على كليب جديد، بل سيتضمن رحلة فنية طويلة كان الجمهور ينتظرها منذ وقت طويل.

واختتم تامر حسني تعليقه بإعلان عن أغنيته الجديدة بعنوان "حوّا" من ألبومه "هرمون السعادة"، وأوضح أن الكليب سيتم طرحه يوم الخميس القادم في الساعة السادسة مساءً.

وجاء في تعليق تامر: "رجعنالكم تاني انا و النجمه الجميله اسيل عمران بعد كليب ناسيني ليه اللي كلكم حبيتوه .. بس دلوقتي مش كليب بس احنا بنحضر رحله فنيه اطول كنتوا مستنيينها من زمان … انتظروا اول خطوه في الرحله و هي كليب اغنيتي الجديده ( حوّا ) من البوم هرمون السعاده يوم الخميس القادم ان شاء الله الساعه السادسه مساءً ".

من جهتها، علقت اسيل على الصورة معربة عن سعادتها بالتعاون مع تامر حسني، ووصفته بالفنان الناجح والذكي والمحترم. كما عبّرت عن أملها في أن ينال المشروع القادم إعجاب الجمهور، اذ كتبت في تعليق: " متحمسة كثير للشغل مع فنان ناجح وذكي ومحترم مثلك🤍 يارب المشروع الجاي يحبو الناس ..وشكراً تامر على كل شي"

وتفاعل الجمهور مع الصورة بشكل كبير معبرين عن سعادتهم بهذا التعاون، وكان من بين المعلقين لجين عمران، شقيقة أسيل، حيث كتبت: “ألف مبروك لكما أسيل وتامر وفي إنتظار إبداعاتكما الرائعة .. أحبكما."

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تامر حسني

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