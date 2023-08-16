بالفيديو- معجبة تقبل وائل كفوري على المسرح

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A post shared by waelkfoury.love story🔔🤍💫 (@waelkfoury.lovestory)
A post shared by waelkfoury.love story🔔🤍💫 (@waelkfoury.lovestory)
عبرت الفنانة اللبنانية ميريام فارس عن سعادتها بمحبة الجمهور والأصداء الإيجابية لأغنيتها الجديدة "الساحل الشمالي"، التي تعاونت خلالها مع الفنان المصري محمد منير.
تعليق مؤثر كتبته الممثلة اللبنانية نادين الراسي بعد انتشار صور لأولادها امس، من طليقها الممثل اللبناني جيسكار ابي نادر بعد ان حرمت من رؤيتهما لسنوات.
حقّق فيلم باربي ايرادات قياسية، في شبابيك تذاكر دور سينما كندا والولايات المتحدة.