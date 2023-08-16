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فن

بالفيديو- معجبة تقبل وائل كفوري على المسرح

2023-08-16 | 08:57
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بالفيديو- معجبة تقبل وائل كفوري على المسرح
بالفيديو- معجبة تقبل وائل كفوري على المسرح

أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري حفلا غنائيا ضخما في مدينة “كان” الفرنسية، ولأوّل مرّة في تاريخها، نشرت مدينة “كان” على مواقعها الرسميّة اسم وائل كفوري الّذي سيقف على خشبة مسرح “قصر المؤتمرات” في أمسية ينتظره فيها الآلاف من محبيها في فرنسا.

وفي التفاصيل، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يوثق لحظة صعود معجبة على خشبة المسرح خلال حفله وقامت بتقبيله أمام الحضور، مما أثار دهشة الجمهور.
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو. 
 
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فن

وائل كفوري

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