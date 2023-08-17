ستيفاني عطالله تنشر لقطات عفوية من كواليس مسلسل كريستال

وفي التفاصيل، ظهر في الصور العديد من الفنانين، منهم: محمود نصر، باميلا الكيك، ولين غرة، وغيرهم.

وسلّطت ستيفاني الضوء على العلاقة الوطيدة التي تربطها بزملائها في المسلسل، إذ ظهرت وهي تستمتع بوقتها إلى جانب محمود نصر خلال توجههما من لبنان إلى إسطنبول دون الكشف عن الأمور التي حدثت خلال الرحلة والتي أدخلتهما في نوبة من الضحك.

كما ظهرت الممثلة اللبنانية في صور أخرى وهي تحتضن باميلا الكيك، وتضحك إلى جانب كل من خالد شباط، وفادي حواشي، وتواسي على طريقة "فاي" ناظم عيسى خلال تواجده داخل سيارة الإسعاف، ولين غرة التي تظهر نائمة بعد تعرضها لوعكة صحية.

وتفاعل الجمهور، والنجوم المشاركون في المسلسل مع الصور، واستذكر الفنان السوري محمود نصر تلك الأوقات الخاصة بكواليس التصوير، حيث قال: "مو معقول شو ضحكنا وقتها".