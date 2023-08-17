الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

ستيفاني عطالله تنشر لقطات عفوية من كواليس مسلسل كريستال

2023-08-17 | 02:51
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ستيفاني عطالله تنشر لقطات عفوية من كواليس مسلسل كريستال
ستيفاني عطالله تنشر لقطات عفوية من كواليس مسلسل كريستال

نشرت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله على حسابها عبر انستغرام، جانبًا من كواليس مسلسل "كريستال" الذي يُعرض حاليًا ويحظى بمتابعة واسعة.

 

وفي التفاصيل، ظهر في الصور العديد من الفنانين، منهم: محمود نصر، باميلا الكيك، ولين غرة، وغيرهم.

وسلّطت ستيفاني  الضوء على العلاقة الوطيدة التي تربطها بزملائها في المسلسل، إذ ظهرت وهي تستمتع بوقتها إلى جانب محمود نصر خلال توجههما من لبنان إلى إسطنبول دون الكشف عن الأمور التي حدثت خلال الرحلة والتي أدخلتهما في نوبة من الضحك.

كما ظهرت الممثلة اللبنانية في صور أخرى وهي تحتضن باميلا الكيك، وتضحك إلى جانب كل من خالد شباط، وفادي حواشي، وتواسي على طريقة "فاي" ناظم عيسى خلال تواجده داخل سيارة الإسعاف، ولين غرة التي تظهر نائمة بعد تعرضها لوعكة صحية.

وتفاعل الجمهور، والنجوم المشاركون في المسلسل مع الصور، واستذكر الفنان السوري محمود نصر تلك الأوقات الخاصة بكواليس التصوير، حيث قال: "مو معقول شو ضحكنا وقتها".

مقالات ذات صلة
ستيفاني عطالله تنشر لقطات عفوية من كواليس مسلسل كريستال

فن و منوعات

فن

ستيفاني عطالله

كريستال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
باسم مغنية يدعم نانسي عجرم بهذه الطريقة وهي ترد
نادين نسيب نجيم تحسم حقيقة محاولة الاعتداء عليها.. هذا ما قالته

اقرأ ايضا في فن

فنان تركي شهير يرد على اتهامه بخيانة زوجته
03:02

فنان تركي شهير يرد على اتهامه بخيانة زوجته

خرج الممثل التركي بوراك أوزجفيت عن صمته ورد على اتهامه بخيانة زوجته الممثلة فهرية أفجان، عقب نشر لقطة لمكالمة فيديو جمعته بنجمة استعراضية مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

03:02

فنان تركي شهير يرد على اتهامه بخيانة زوجته

خرج الممثل التركي بوراك أوزجفيت عن صمته ورد على اتهامه بخيانة زوجته الممثلة فهرية أفجان، عقب نشر لقطة لمكالمة فيديو جمعته بنجمة استعراضية مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

باسم مغنية يدعم نانسي عجرم بهذه الطريقة وهي ترد
02:57

باسم مغنية يدعم نانسي عجرم بهذه الطريقة وهي ترد

أشاد الفنان اللبناني باسم مغنية بأغنية الفنانة نانسي عجرم الأخيرة التي حملت عنوان "تيجي ننبسط"، مشيرًا إلى أنها من النجمات اللواتي ينجحن دائمًا في اختيار الأعمال التي تقدمها للجمهور.

02:57

باسم مغنية يدعم نانسي عجرم بهذه الطريقة وهي ترد

أشاد الفنان اللبناني باسم مغنية بأغنية الفنانة نانسي عجرم الأخيرة التي حملت عنوان "تيجي ننبسط"، مشيرًا إلى أنها من النجمات اللواتي ينجحن دائمًا في اختيار الأعمال التي تقدمها للجمهور.

نادين نسيب نجيم تحسم حقيقة محاولة الاعتداء عليها.. هذا ما قالته
02:45

نادين نسيب نجيم تحسم حقيقة محاولة الاعتداء عليها.. هذا ما قالته

استغربت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم من تداول خبر يتعلق بتعرضها لمحاولة اعتداء من شخص مجهول الهوية في منطقة "فاريا" في أعالي قضاء كسروان.

02:45

نادين نسيب نجيم تحسم حقيقة محاولة الاعتداء عليها.. هذا ما قالته

استغربت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم من تداول خبر يتعلق بتعرضها لمحاولة اعتداء من شخص مجهول الهوية في منطقة "فاريا" في أعالي قضاء كسروان.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023