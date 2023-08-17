باسم مغنية يدعم نانسي عجرم بهذه الطريقة وهي ترد

وفي التفاصيل، نشر باسم رسالة داعمة لنانسي عجرم قال فيها: "دائمًا أنتظر أعمال نانسي عجرم لأقع على عمل أقل جودة حتى أنتقده كمشاهد لكيلا يقال إنني متحيز لنجمتي المفضلة".

وأضاف باسم مغنية: "لكن يبدو أن الانتظار عبثي، إذ إنّ نانسي دائمًا ما تنجح في اختيار أغانيها ومواءمتها مع الفيديو كليبات الخاصة بها، ولعلّ عملها الأخير خير دليل".

من جهتها، أعربت نانسي عجرم عن حبها وامتنانها لرسالة "مغنية"، فقد أعادت نشر تعليقه، وكتبت: "المشاهد والمخرج والممثل الرائع إللي فيك أكيد ما بتخيّب، شكرًا باسم على أحلى الكلام دائمًا".