فنان تركي شهير يرد على اتهامه بخيانة زوجته

وفي التفاصيل، نفى بوراك الاتهامات التي تعرض لها جملة وتفصيلًا، وشارك صورة مطابقة لتلك التي نشرتها "أنجيلين" مع اختلاف المرأة، مُشيرًا إلى أنه جرى التلاعب بها وتعديلها عن طريق برنامج "فوتوشوب".

وطالب الممثل التركي من جمهوره بالابتعاد عن حياته الشخصية، معلقًا: "حقًا تعبنا من الأخبار التافهة التي تنشروها، اتركونا وشأننا".

وكانت عارضة الأزياء الفرنسية "أنجيلين ميشيل"، التي يتابعها على حسابها عبر "إنستغرام" أكثر من مليون شخص، قد وثقت صورة لمكالمة فيديو جرت مع بوراك، معلقةً عليها: "أحب تركيا"؛ ما اعتبره البعض تلميحًا واضحًا لإعجابها بالنجم.

وأثارت هذه الصورة تساؤلات الجمهور حول ما إذا كانت مزيفة أم حقيقية، وتأثيرها على علاقته بزوجته فهرية والدة طفليه.