من الشمال الى الجنوب .. هادي ضو يحتفل بعيد السيّدة

وفي التفاصيل، قدم هادي أرشيفاً كبيراً من أغاني الراحل ملحم بركات مثل "جيت بوقتك"، وغيرها من الاغاني القديمة والجديدة التي تفاعلوا معها أهالي البلدة برقص الدّبكة. كما غنّى هادي أغنيته الجديدة "بدي المليون" التي نالت تفاعلاً وحماساً كبيرين من جانب الحضور.

وكذلك احتفل الفنان هادي ضو بعيد السيّدة مع أهالي بلدة مزرعة الضهر- قضاء الشوف، بحضور رئيس البلدية حسيب عيد وشخصيات دينيّة وبلديّة، وتمنّى هادي عيداً سعيداً لأهالي المنطقة بمناسبة عيد السيّدة ووجّه تحيّة إلى الجيش اللّبنانيّ والقوى الأمنيّة والشّرطة البلديّة على جهودهم المستمرّة في تنظيم أمن المنطقة.

وقدّم هادي ضو الى جانب أرشيف ملحم بركات، باقة من أجمل الأغاني المتنوّعة بين الرومانسيّة والوطنيّة والإجتماعيّة الساخرة من أرشيف الرّحابنة والسيّدة فيروز والفنان الراحل وديع الصافي مثل "دقّوا المهابيج"، "مين اللي فتح الرّدّة"، "ع سطح البلديّة" والسيّدة ماجدة الرومي "مطرحك بقلبي" وغيرها.







