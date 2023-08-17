الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

من الشمال الى الجنوب .. هادي ضو يحتفل بعيد السيّدة

2023-08-17 | 06:10
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
من الشمال الى الجنوب .. هادي ضو يحتفل بعيد السيّدة
من الشمال الى الجنوب .. هادي ضو يحتفل بعيد السيّدة

أحيا الفنان اللّبنانيّ هادي ضو حفلاً مميزاً ضمن مهرجانات مزيارة - شمال لبنان، حيث التقى بجمهوره من مختلف الأعمار وعدد كبير من المغتربين القادمين من أستراليا وأفريقيا وفرنسا والبلدان العربية.

 وفي التفاصيل، قدم هادي أرشيفاً كبيراً من أغاني الراحل ملحم بركات مثل "جيت بوقتك"، وغيرها من الاغاني القديمة والجديدة التي تفاعلوا معها أهالي البلدة برقص الدّبكة. كما غنّى هادي أغنيته الجديدة "بدي المليون" التي نالت تفاعلاً وحماساً كبيرين من جانب الحضور.
وكذلك احتفل الفنان هادي ضو بعيد السيّدة مع أهالي بلدة مزرعة الضهر- قضاء الشوف، بحضور رئيس البلدية حسيب عيد وشخصيات دينيّة وبلديّة، وتمنّى هادي عيداً سعيداً لأهالي المنطقة بمناسبة عيد السيّدة ووجّه تحيّة إلى الجيش اللّبنانيّ والقوى الأمنيّة والشّرطة البلديّة على جهودهم المستمرّة في تنظيم أمن المنطقة.
وقدّم هادي ضو الى جانب أرشيف ملحم بركات، باقة من أجمل الأغاني المتنوّعة بين الرومانسيّة والوطنيّة والإجتماعيّة الساخرة من أرشيف الرّحابنة والسيّدة فيروز والفنان الراحل وديع الصافي مثل "دقّوا المهابيج"، "مين اللي فتح الرّدّة"، "ع سطح البلديّة" والسيّدة ماجدة الرومي "مطرحك بقلبي" وغيرها. 



 
من الشمال الى الجنوب .. هادي ضو يحتفل بعيد السيّدة

فن و منوعات

فن

هادي ضو

هادي ضو

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فنان تركي شهير يرد على اتهامه بخيانة زوجته

اقرأ ايضا في فن

فنان تركي شهير يرد على اتهامه بخيانة زوجته
03:02

فنان تركي شهير يرد على اتهامه بخيانة زوجته

خرج الممثل التركي بوراك أوزجفيت عن صمته ورد على اتهامه بخيانة زوجته الممثلة فهرية أفجان، عقب نشر لقطة لمكالمة فيديو جمعته بنجمة استعراضية مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

03:02

فنان تركي شهير يرد على اتهامه بخيانة زوجته

خرج الممثل التركي بوراك أوزجفيت عن صمته ورد على اتهامه بخيانة زوجته الممثلة فهرية أفجان، عقب نشر لقطة لمكالمة فيديو جمعته بنجمة استعراضية مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

باسم مغنية يدعم نانسي عجرم بهذه الطريقة وهي ترد
02:57

باسم مغنية يدعم نانسي عجرم بهذه الطريقة وهي ترد

أشاد الفنان اللبناني باسم مغنية بأغنية الفنانة نانسي عجرم الأخيرة التي حملت عنوان "تيجي ننبسط"، مشيرًا إلى أنها من النجمات اللواتي ينجحن دائمًا في اختيار الأعمال التي تقدمها للجمهور.

02:57

باسم مغنية يدعم نانسي عجرم بهذه الطريقة وهي ترد

أشاد الفنان اللبناني باسم مغنية بأغنية الفنانة نانسي عجرم الأخيرة التي حملت عنوان "تيجي ننبسط"، مشيرًا إلى أنها من النجمات اللواتي ينجحن دائمًا في اختيار الأعمال التي تقدمها للجمهور.

ستيفاني عطالله تنشر لقطات عفوية من كواليس مسلسل كريستال
02:51

ستيفاني عطالله تنشر لقطات عفوية من كواليس مسلسل كريستال

نشرت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله على حسابها عبر انستغرام، جانبًا من كواليس مسلسل "كريستال" الذي يُعرض حاليًا ويحظى بمتابعة واسعة.

02:51

ستيفاني عطالله تنشر لقطات عفوية من كواليس مسلسل كريستال

نشرت الممثلة اللبنانية ستيفاني عطالله على حسابها عبر انستغرام، جانبًا من كواليس مسلسل "كريستال" الذي يُعرض حاليًا ويحظى بمتابعة واسعة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023