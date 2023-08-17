زوجة رامي عياش داليدا عياش تحتفل بعيد ميلاده بطريقة مميزة
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للفنان اللبناني رامي عياش خلال الاحتفال بعيد ميلاده في مطعمه في البترون وسط أجواء الفرح البهجة، وكان اللافت في الاحتفال تهافت الجمهور عللى رامي قبل دخول المطعم.
وفي التفاصيل، نشر رامي مقاطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي عبر انستغرام توثق فخامة عيد الميلاد بحضور أبرز النجوم والاعلاميين.
ولفتت مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، الأنظار بجمالها ورشاقتها، حيث تالقت بـ جومبسوت باللون الأزرق، وتسريحة شعر مرفوعة.