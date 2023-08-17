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فن

سعد الصغير متهم بتصوير زوجته في غرفة النوم.. اليكم التفاصيل

2023-08-17 | 08:51
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سعد الصغير متهم بتصوير زوجته في غرفة النوم.. اليكم التفاصيل
سعد الصغير متهم بتصوير زوجته في غرفة النوم.. اليكم التفاصيل

اتهمت هدير محمد زوجها الفنان المصري سعد الصغير بتصويرها في غرفة نومها دون علمها، مشيرة إلى أنها قدَّمت بلاغًا ضده لدى قسم شرطة الهرم.

 

وفي التفاصيل، بحسب مواقع مصرية محلية توجهت هدير لقسم شرطة الهرم في تمام الساعة السادسة مساءً، وطالبت بلقاء رئيس المباحث؛ من أجل تقديم بلاغ ضد الصغير، حيث انهارت بالبكاء أثناء حديثها عن تفاصيل الواقعة.

ولفتت هدير أن الصغير عمل على تثبيت كاميرات في مسكن الزوجية وسيارتها الخاصة من أجل مراقبتها، وقالت: “جوزي سعد الصغير مركب ليا كاميرات في غرفة النوم، وأماكن داخل الشقة، وانا حابة اقدم بلاغ ضده وعايزة حقي بالقانون”.

وأشرفت الجهات الأمنية على التحقق من مقاطع الفيديو التي قدمتها هدير للقسم، ليتبين أنه جرى تصويرها فعلا دون علمها.

وعلى الفور وتقرر إحالة سعد الصغير إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وسماع أقواله حول الواقعة.

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