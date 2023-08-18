أزمة جديدة بين ديفيد وفيكتوريا بيكهام مع جيرانهما.. هذا ما فعلاه
يواجه كل من لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، أزمة جديدة مع جيرانهما بسبب خطط لتطوير قصرهما الفخم الواقع في منطقة كوتسوولدز الجبلية، وسط غرب إنجلترا.
وفي السياق، ذكر موقع "ذا صن" أن ديفيد وفيكتوريا، يخططان لتحويل الإسطبل الموجود في حديقة قصرهما الكبير إلى مكاتب، وذلك بعد تسببهما مسبقا في إزعاج للسكان المحليين بحصولهم على إذن يمنحهما صلاحية تشييد طريق جديد بالمنطقة، كما أضاف الموقع أن هناك مساعدين لـ ديفيد وفيكتوريا طلبوا الحصول على إذن لتشييد ثلاث مساحات مكتبية في الإسطبل بجانب البناية.
وافادت المعلومات ان هذا الإسطبل، الواقع في أراضي قصرهم الريفي والذي يستخدم حاليا كمخزن لمعدات البستنة الخاصة بنجم الكرة السابق، سيبقى بالإمكان الوصول إليه من خلال سلم خشبي خارجي.