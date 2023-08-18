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مراسلة "الجديد" : بعد عرض الوقائع بشأن حادثة الكحالة تم طلب استدعاء شهود من الكحالة لا ينتمون إلى جهات حزبية وقد كانوا متواجدين في المكان اضافة الى عدد من الأشخاص من عناصر حزب الله الذين كانوا متواجدي
معلومات "الجديد": مديرية المخابرات في الجيش اللبناني باشرت في نفس الليلة التي وقعت فيها حادثة الكحالة بجمع الأدلة المادية والاطلاع على تقارير الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وكل تفاصيل الأدلة الجرمية
معلومات "الجديد": مديرية المخابرات في الجيش اللبناني باشرت في نفس الليلة التي وقعت فيها حادثة الكحالة بجمع الأدلة المادية والاطلاع على تقارير الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وكل تفاصيل الأدلة الجرمية
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فن

أزمة جديدة بين ديفيد وفيكتوريا بيكهام مع جيرانهما.. هذا ما فعلاه

2023-08-18 | 04:10
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أزمة جديدة بين ديفيد وفيكتوريا بيكهام مع جيرانهما.. هذا ما فعلاه
أزمة جديدة بين ديفيد وفيكتوريا بيكهام مع جيرانهما.. هذا ما فعلاه

يواجه كل من لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا، أزمة جديدة مع جيرانهما بسبب خطط لتطوير قصرهما الفخم الواقع في منطقة كوتسوولدز الجبلية، وسط غرب إنجلترا.

وفي السياق، ذكر موقع "ذا صن" أن ديفيد وفيكتوريا، يخططان لتحويل الإسطبل الموجود في حديقة قصرهما الكبير إلى مكاتب، وذلك بعد تسببهما مسبقا في إزعاج للسكان المحليين بحصولهم على إذن يمنحهما صلاحية تشييد طريق جديد بالمنطقة، كما أضاف الموقع أن هناك مساعدين لـ ديفيد وفيكتوريا طلبوا الحصول على إذن لتشييد ثلاث مساحات مكتبية في الإسطبل بجانب البناية.
وافادت المعلومات ان هذا الإسطبل، الواقع في أراضي قصرهم الريفي والذي يستخدم حاليا كمخزن لمعدات البستنة الخاصة بنجم الكرة السابق، سيبقى بالإمكان الوصول إليه من خلال سلم خشبي خارجي.
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فجر السعيد تعلق على انقطاع الكهرباء في مطار بيروت: محدّ قالكم تضايقوني
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05:41

فجر السعيد تعلق على انقطاع الكهرباء في مطار بيروت: محدّ قالكم تضايقوني

علقت الاعلامية الكويتية فجر السعيد، على انقطاع التيار الكهربائي في مطار بيروت الدولي، وانتشار مجموعة صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مشاهد الظلمة التي تسيطر على المكان.

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