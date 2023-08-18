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معلومات "الجديد": مديرية المخابرات في الجيش اللبناني باشرت في نفس الليلة التي وقعت فيها حادثة الكحالة بجمع الأدلة المادية والاطلاع على تقارير الأدلة الجنائية والطبيب الشرعي وكل تفاصيل الأدلة الجرمية
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فن

قضية عمرو دياب وعائلة جان صليبا تتفاعل قبل حفله في بيروت.. هذا ما تم كشفه

2023-08-18 | 04:33
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قضية عمرو دياب وعائلة جان صليبا تتفاعل قبل حفله في بيروت.. هذا ما تم كشفه

عادت قضية الفنان المصري عمرو دياب مع عائلة المنتج اللبناني الراحل جان صليبا الى الواجهة من جديد، بعد انتشار مقطع فيديو لزوجة صليبا تؤكد من خلاله أن القضية المالية العالقة مع عمرو دياب والتي تعود إلى عشرات السنين، لم تُحَلّ كما كان متفق عليه.

وفي التفاصيل، نشر الصحافي ربيع فران، على حسابه عبر تويتر، مقطع فيديو يظهر زوجة جان صليبا وهي تناشد الجميع بإيصال صوتها الى عمرو دياب لتسديد ما يتوجب عليه، لانهاء الخلاف القديم، خصوصًا أنّه حقّ الراحل ومال أولادها، بحسب تعبيرها.
وفي السياق، صدر عن وكيل عائلة الراحل جان صليبا، المحامي أشرف الموسوي، بيانا جاء فيه: "بعد الاتفاق المبرم مع رجل الأعمال السيد نجيب أبو حمزة وعرضه مبلغ مالي متواضع عبارة عن 50 ألف دولار من  محفظته الخاصة، كتعويض عن العطل والضرر لعائلة المرحوم مقابل التنازل عن الشكوى الجزائية المقامة بحق عمرو دياب ومدير أعماله تامر أحمد بجرم الإحتيال بالتقاضي وغش بالمهاجرة، تم الاتفاق على لقاء يعقد مع السيد ابو حمزة  في أحد مطاعم العاصمة بيروت بحضور جميع الأفرقاء وبموعد محدد وبناء لطلب ربيع مقبل منظم الحفل، وذلك لإنهاء الخلاف وإجراء التسوية النهائية المجحفة".
وتابع البيان: "تفاجأنا بإلغاء اللقاء ونسف المبادرة برمتها من قبل الاخير، وشراء الوقت مخادعة مع إقتراب موعد الحفل المقام الذي لا علاقة لنا به اطلاقا بأي شكل من الاشكال، وعليه فإن أيتام المرحوم جان صليبا يطالبون الرأي العام تفهم موقفهم والتحلي بالشجاعة حتى لا يظلمون مرتين والله من وراء القصد محيط".
بدوره، رد منظم حفل عمرو دياب ربيع مقبل، على البيان الصادر عن عائلة الراحل جان صليبا في اتصال مع ET بالعربي، اذ قال: "نوضح أنه لم يتم إبرام أي اتفاق نهائي بهذا الشأن، وبمطلق الأحوال ان أي اتفاق لن يتم تحت ضغط وتهويل الشكاوى الجزائية الافترائية الفاقدة لأية قانونية، سيما في ظل وجود إسقاط نهائي موقع من المرحوم جان أمام كاتب العدل بهذا الشأن".
 
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فجر السعيد تعلق على انقطاع الكهرباء في مطار بيروت: محدّ قالكم تضايقوني
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