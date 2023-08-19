تداول اخبار عن زواج هيفاء وهبي من هذا الرجل

وفي التفاصيل، جاءت الاخبار من صفحة "شربيليتا" التي دائما ما تثير الجدل بسبب نشر اخبار عن المشاهير، اذ كتبت الصفحة ان هيفاء وهبي متزوجة منذ فترة من رجل أعمال مصري من بور سعيد اسمه (م. ج. ر) يقدرها لأقصى الحدود، بحسب الصفحة.



من جهتها، لم تعلق هيفاء على الامر حتى اللحظة، الامر الذي دفع الجمهور الى التساؤل عما اذا كانت الاخبار مجرد اشاعة ام انها حقيقية.

يذكر ان هيفاء وهبي كانت متزوجة من نصر فياض والد ابنتها الوحيدة "زينب" ثم انفصلت عنه . وفي عام 2009 تزوجت من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة وانفصلت عنه في تشرين الثاني 2012

