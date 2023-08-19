ماريتا الحلاني تثير التساؤلات بعد ظهورها بدون زوجها في مناسبة رسمية

وظهرت ماريتا وهي تغني الى جانب شقيقتها دانا ووالدتها كوليت الحلاني، الا انه كان لافتا غياب زوجها كميل ابي خليل عن الاحتفال، اذ لم يظهر معها في اي من مقاطع الفيديو.
هذا الامر دفع الجمهور الى التساؤل عما اذا كان خلاف وقع بينهما، ام انه لم يكم مدعوا، ام انه ببساطة لم يظهر معها في المقاطع المصورة.
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نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، لفتت خلاله الانظار برقصها الى جانب ابنها خالد علامة على اغنية "حبيب ضحكاتي".
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس الاخير حيث تفاعلت مع احد الحاضرين بطريقة طريفة.
أعلنت شبكة "نتفليكس" العالمية عن تاريخ إصدار سلسلة وثائقية جديدة بعنوان "قلوب المنتصرين" (Heart Of Invictus)، والتي تم الكشف عن العرض الترويجي الأول لها.