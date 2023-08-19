الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

فن

ماريتا الحلاني تثير التساؤلات بعد ظهورها بدون زوجها في مناسبة رسمية

2023-08-19 | 02:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ماريتا الحلاني تثير التساؤلات بعد ظهورها بدون زوجها في مناسبة رسمية
ماريتا الحلاني تثير التساؤلات بعد ظهورها بدون زوجها في مناسبة رسمية

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عدد من مقاطع الفيديو من اجواء مشاركة الفنانة اللبنانية ماريتا الحلاني مع عائلتها في مناسبة اجتماعية في الشمال مع عائلتها.

وظهرت ماريتا وهي تغني الى جانب شقيقتها دانا ووالدتها كوليت الحلاني، الا انه كان لافتا غياب زوجها كميل ابي خليل عن الاحتفال، اذ لم يظهر معها في اي من مقاطع الفيديو.

هذا الامر دفع الجمهور الى التساؤل عما اذا كان خلاف وقع بينهما، ام انه لم يكم مدعوا، ام انه ببساطة لم يظهر معها في المقاطع المصورة.

مقالات ذات صلة
ماريتا الحلاني تثير التساؤلات بعد ظهورها بدون زوجها في مناسبة رسمية

فن و منوعات

فن

ماريتا الحلاني

كميل ابي خليل

العودة الى الأعلى
Aljadeed
احلام تتلقى هدية غريبة خلال حفلها بالرياض وردة فعلها تتصدر
تداول اخبار عن زواج هيفاء وهبي من هذا الرجل

اقرأ ايضا في فن

بالفيديو - جيهان علامة تلفت الانظار برقصها
05:47

بالفيديو - جيهان علامة تلفت الانظار برقصها

نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، لفتت خلاله الانظار برقصها الى جانب ابنها خالد علامة على اغنية "حبيب ضحكاتي".

05:47

بالفيديو - جيهان علامة تلفت الانظار برقصها

نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، لفتت خلاله الانظار برقصها الى جانب ابنها خالد علامة على اغنية "حبيب ضحكاتي".

ميريام فارس تتوقف عن الغناء خلال حفلها بسبب صراخ احد الحاضرين.. اليكم ماذا حصل
05:37

ميريام فارس تتوقف عن الغناء خلال حفلها بسبب صراخ احد الحاضرين.. اليكم ماذا حصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس الاخير حيث تفاعلت مع احد الحاضرين بطريقة طريفة.

05:37

ميريام فارس تتوقف عن الغناء خلال حفلها بسبب صراخ احد الحاضرين.. اليكم ماذا حصل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل الفنانة اللبنانية ميريام فارس الاخير حيث تفاعلت مع احد الحاضرين بطريقة طريفة.

الامير هاري يظهر في العرض الترويجي الاول لـوثائقي جديد على نتفليكس
03:17

الامير هاري يظهر في العرض الترويجي الاول لـوثائقي جديد على نتفليكس

أعلنت شبكة "نتفليكس" العالمية عن تاريخ إصدار سلسلة وثائقية جديدة بعنوان "قلوب المنتصرين" (Heart Of Invictus)، والتي تم الكشف عن العرض الترويجي الأول لها.

03:17

الامير هاري يظهر في العرض الترويجي الاول لـوثائقي جديد على نتفليكس

أعلنت شبكة "نتفليكس" العالمية عن تاريخ إصدار سلسلة وثائقية جديدة بعنوان "قلوب المنتصرين" (Heart Of Invictus)، والتي تم الكشف عن العرض الترويجي الأول لها.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023