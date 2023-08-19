ماريتا الحلاني تثير التساؤلات بعد ظهورها بدون زوجها في مناسبة رسمية

وظهرت ماريتا وهي تغني الى جانب شقيقتها دانا ووالدتها كوليت الحلاني، الا انه كان لافتا غياب زوجها كميل ابي خليل عن الاحتفال، اذ لم يظهر معها في اي من مقاطع الفيديو.

هذا الامر دفع الجمهور الى التساؤل عما اذا كان خلاف وقع بينهما، ام انه لم يكم مدعوا، ام انه ببساطة لم يظهر معها في المقاطع المصورة.