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فن

الامير هاري يظهر في العرض الترويجي الاول لـوثائقي جديد على نتفليكس

2023-08-19 | 03:17
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الامير هاري يظهر في العرض الترويجي الاول لـوثائقي جديد على نتفليكس
الامير هاري يظهر في العرض الترويجي الاول لـوثائقي جديد على نتفليكس

أعلنت شبكة "نتفليكس" العالمية عن تاريخ إصدار سلسلة وثائقية جديدة بعنوان "قلوب المنتصرين" (Heart Of Invictus)، والتي تم الكشف عن العرض الترويجي الأول لها.

ومن المقرر عرض السلسلة في 30 أغسطس الحالي، والتي تتناول الأحداث والتفاصيل المتعلقة بـ "ألعاب انفكتوس" (Invictus Games)، الحدث الرياضي الدولي متعدد الرياضات الذي أسسه الأمير هاري في عام 2014، بهدف دعم وتكريم الجرحى والمصابين من الجنود.

وسلط السلسلة الضوء على مجموعة من المشاركين في ألعاب انفكتوس من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا، بما في ذلك جنود ونساء شجعوا على المشاركة من أوكرانيا، حيث تعصف الحروب بالمنطقة.

وظهر في هذا عرض الترويجي الأمير هاري بصفته منتجًا تنفيذيًا للمشروع وهو يتحاور مع أفراد الخدمة العسكرية الذين تعرضوا لإصابات خلال خدمتهم العسكرية. كما تم عرض مقاطع من لقاء الأمير هاري بالمشاركين في مدينة لاهاي الهولندية، حيث قال في خطاب تحفيزي: "الجميع سيواجه تحديات في مرحلة ما من حياته".

 

 

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