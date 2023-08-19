ميريام فارس تتوقف عن الغناء خلال حفلها بسبب صراخ احد الحاضرين.. اليكم ماذا حصل

وفي التفاصيل، قام شاب من الحاضرين بتصوير الفيديو وهو يصرخ بأعلى صوته مناديا ميريام حتى يلفت انتباهها ليعرض لها قميصه الذي طبع عليه صور ميريام.
من جهتها، ردت ميريام على الشاب فور سماع صوته قائلة: عيونها لـ ميريام، ومحاولة العثور عليه بين الجمهور.
والاواضح ان ميريام تمكنت من رؤيته لتعبر عن اعجابها بقميصه، وتشكر حبه لها.
@zooz_505 #مريام_فارس #الرياض #مسرح_محمد_عبده #اكسبلور #foryou #احبك ♬ الصوت الأصلي - Zoz..505
نشرت مصممة الازياء اللبنانية داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، على حسابها عبر تويتر، صورتين ظهرت فيهما برفقته، ضمن أجواء طغت عليها مشاعر الحب والرومنسية.
احتفلت الممثلة السورية ليليا الأطرش، بعيد ميلادها برفقة عدد من أصدقائها المقربين.
شاركت شام الذهبي ، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور جمعتها مع والدتها وجهت من خلالها رسالة خاصة لها، معربة عن سعادتها لكونها والدتها.