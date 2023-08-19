ميريام فارس تتوقف عن الغناء خلال حفلها بسبب صراخ احد الحاضرين.. اليكم ماذا حصل

وفي التفاصيل، قام شاب من الحاضرين بتصوير الفيديو وهو يصرخ بأعلى صوته مناديا ميريام حتى يلفت انتباهها ليعرض لها قميصه الذي طبع عليه صور ميريام.

من جهتها، ردت ميريام على الشاب فور سماع صوته قائلة: عيونها لـ ميريام، ومحاولة العثور عليه بين الجمهور.

والاواضح ان ميريام تمكنت من رؤيته لتعبر عن اعجابها بقميصه، وتشكر حبه لها.