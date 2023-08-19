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فن

شام الذهبي توجه سؤالا محيرًا لوالدتها أصالة والأخيرة ترد

2023-08-19 | 07:04
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شام الذهبي توجه سؤالا محيرًا لوالدتها أصالة والأخيرة ترد
شام الذهبي توجه سؤالا محيرًا لوالدتها أصالة والأخيرة ترد

شاركت شام الذهبي ، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور جمعتها مع والدتها وجهت من خلالها رسالة خاصة لها، معربة عن سعادتها لكونها والدتها.

 

وعلقت شام على الصور قائلة: "هل يمكنك معرفة من هو طفل من".

من جهتها، ردت أصالة على تعليق شام الذهبي، قائلة: "أنتي البيبي وأنتي أمي وأنتي روحي وأنتي قلبي يا ستي يا نور عيون صولاتك".

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فن و منوعات

فن

شام الذهبي

اصالة نصري

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