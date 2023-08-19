شام الذهبي توجه سؤالا محيرًا لوالدتها أصالة والأخيرة ترد

شاركت شام الذهبي ، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري على حسابها الخاص بـ"إنستغرام" مجموعة صور جمعتها مع والدتها وجهت من خلالها رسالة خاصة لها، معربة عن سعادتها لكونها والدتها.