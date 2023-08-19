شام الذهبي توجه سؤالا محيرًا لوالدتها أصالة والأخيرة ترد

وعلقت شام على الصور قائلة: "هل يمكنك معرفة من هو طفل من".
من جهتها، ردت أصالة على تعليق شام الذهبي، قائلة: "أنتي البيبي وأنتي أمي وأنتي روحي وأنتي قلبي يا ستي يا نور عيون صولاتك".
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A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)
نشرت مصممة الازياء اللبنانية داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، على حسابها عبر تويتر، صورتين ظهرت فيهما برفقته، ضمن أجواء طغت عليها مشاعر الحب والرومنسية.
احتفلت الممثلة السورية ليليا الأطرش، بعيد ميلادها برفقة عدد من أصدقائها المقربين.
نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة، مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، لفتت خلاله الانظار برقصها الى جانب ابنها خالد علامة على اغنية "حبيب ضحكاتي".