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فن

ليليا الاطرش تحتفل بعيد ميلادها وتوثق الاجواء بفيديو مؤثر

2023-08-19 | 07:18
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ليليا الاطرش تحتفل بعيد ميلادها وتوثق الاجواء بفيديو مؤثر
ليليا الاطرش تحتفل بعيد ميلادها وتوثق الاجواء بفيديو مؤثر

احتفلت الممثلة السورية ليليا الأطرش، بعيد ميلادها برفقة عدد من أصدقائها المقربين.

ووثقت ليليا اجواء الاحتفال في مقطع فيديو نشرته على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيه وهي تمسك قالب الحلوى، الذي كُتب عليه: "عيد ميلاد سعيد ليليا"، وتطفئ الشموع.
وظهر إلى جانب الممثلة السورية صديقها المقرَّب "علي"، الذي شاركها الاحتفال، حيث أرفقت الفيديو بتعليق أكدّت من خلاله أنها حرصت هذا العام على الاحتفال بميلادها دون تكلُّف، واكتفت بوجود الأشخاص المقربين منها، اذ كتبت: "الحمدلله دائمًا على كل شي، وعلى محبة وقلوب حلوة حولي، هذه أول سنة ما بعمل حفلة كبيرة وناس وعجئة، هذه السنة قررت أكون مع يلي بحبهم من قلبي، ودون تكلف".
وتابعت ليليا الاطرش قائلة: "كان أول احتفال مع علي، كلكم بتعرفوا أدّيه غالي على قلبي، صدقًا كانت أحلى مفاجأة وفرَّحتني من قلبي، أنا ممتنة وبشكُر على أنه فيه بحياتي ناس مُحبّة لي بلا أي مصلحة، شكرًا علي، وشكرًا مسعود، والاحتفالات مستمرة بس مو كلشي عم صوّروه".
هذا وقد وجهت الشكر لكل من عايدها وتواصل معها بمناسبة ميلادها، واصفة نفسها بـ"المحظوظة" بسبب كم الرسائل التي شاهدتها، ومحبة جمهورها لها، معربة عن حبها وسعادتها بهم.
وتفاعل عدد من الفنانين مع منشورها، متمنين لها السعادة الدائمة بمناسبة عيد ميلادها.
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