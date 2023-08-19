داليدا عياش لزوجها رامي عياش في عيد ميلاده: الحياة ثمينة بوجودك

عقبال المية لاحلى زوج وأحن أب ومعلم وقدوة وأخ وصديق ، الحياة ثمينة بوجودك ، الله يخليلنا ياك، كل سنة وانت نور حياتنا وحياة كل محبينك . بحبك ♥️@RamyAyach #رامي_عياش pic.twitter.com/IXIMFkJV5I — DALIDA AYACH (@DalidaAyach) August 18, 2023

وأرفقت داليدا الصور بتعليق عايدت من خلاله زوجها بمناسبة عيد ميلاده، إذ كتبت: "عقبال المية لاحلى زوج وأحن أب ومعلم وقدوة وأخ وصديق.. الحياة ثمينة بوجودك.. الله يخليلنا ياك، كل سنة وانت نور حياتنا وحياة كل محبينك.. بحبك".بدوره، رد رامي على كلام داليدا بتعليق تضمن قلوبا، معبرا لها عن حبه الكبير.