داليدا عياش لزوجها رامي عياش في عيد ميلاده: الحياة ثمينة بوجودك
نشرت مصممة الازياء اللبنانية داليدا عياش، زوجة الفنان اللبناني رامي عياش، على حسابها عبر تويتر، صورتين ظهرت فيهما برفقته، ضمن أجواء طغت عليها مشاعر الحب والرومنسية.
وأرفقت داليدا الصور بتعليق عايدت من خلاله زوجها بمناسبة عيد ميلاده، إذ كتبت: "عقبال المية لاحلى زوج وأحن أب ومعلم وقدوة وأخ وصديق.. الحياة ثمينة بوجودك.. الله يخليلنا ياك، كل سنة وانت نور حياتنا وحياة كل محبينك.. بحبك".
بدوره، رد رامي على كلام داليدا بتعليق تضمن قلوبا، معبرا لها عن حبه الكبير.