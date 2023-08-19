طفلة تقتحم مسرح جوزيف عطية خلال حفله في الاردن وتشاركه الرقص

وانتشرت بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو توثق الاجواء المميزة في الحفل، كما نشر جوزيف على حسابه عبر انستغرام مقاطع فيديو من الحفل، أرفقها بالتعليق التالي: "محبّتكم بتكبّر القلب.. بحبكن قد الدنية.. مهرجان الفحيص ليلة من العمر ومسرح مش رح انساه".وكان لافتا بين مقاطع الفيديو التي نشرها جوزيف، مقطعا يظهر طفلة من الجمهور، فاجأته بصعودها على المسرح، حيث اقتربت منه وهمست في اذنه وكأنها تخبره سرا خطيرا، ليبدي جوزيف اعجابه بها ويعبر عن حبه لها، ومن ثم يكمل تقديم الاغنية، فما كان من الفتاة الا ان مسكت بيد جوزيف وبقيت الى جانبه على المسرح بينما هو يغني أغنيته الجديدة.