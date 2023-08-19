نادين الراسي تكشف عن تعرضها للضرب يوم دفن شقيقها جورج الراسي

وفي التفاصيل، نشرت مجلة الجرس على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا صوتيا يكشف حقيقة ما حصل، وهو عبارة عن مكالمة هاتفية بين الاعلامية اللبنانية نضال الاحمدية ونادين الراسي، تخبرها من خلالها الاخيرة عن معاناتها وما حصل معها يوم دفن شقيقها جورج، الا انها طلبت منها يومها الا تفصح عن الامر، وتبقيه سرا بينهما.الا ان التسجيل الصوتي انتشر اليوم وبشكل واسع بين رواد مواقع التواصل، وفيه تروي نادين ما حصل معها، وتؤكد تعرضها للضرب من قبل أحد الاشخاص، اذ قالت: "بدي مساعدة كل انسان.. اكلت بوكس غير القتلة اللي اكلتها بالكنيسة".الفيديو لاقى تفاعلا كبيرا من قبل المتابعين الذين ابدوا تضامنهم مع نادين وعبروا لها عن حبهم الكبير، كما شددوا على انهم الى جانبها دائما ويساندونها مهما كانت الظروف.