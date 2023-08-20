لؤي علامة يتعرض للانتقاد بسبب نظاراته الشمسية ليلا

وتسبب الفيديو بموجة من الانتقادات لـ لؤي، الذي لطالما يلفت الانظار بما ينشره، اذ ظهر وهو يضع نظارة شمسية ليلا، ويقوم بحركات راقصة اثناء الحفل.
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A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)
A post shared by Louai R. Alama (@louaialama)
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