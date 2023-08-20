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فن

لؤي علامة يتعرض للانتقاد بسبب نظاراته الشمسية ليلا

2023-08-20 | 02:52
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لؤي علامة يتعرض للانتقاد بسبب نظاراته الشمسية ليلا
لؤي علامة يتعرض للانتقاد بسبب نظاراته الشمسية ليلا

شارك لؤي علامة، نجل الفنان اللبناني راغب علامة، مع متابعيه عبر انستغرام مقطع فيديو خلال تواجده ضمن حفل للفنان العالمي "ذا ويكند".

وتسبب الفيديو بموجة من الانتقادات لـ لؤي، الذي لطالما يلفت الانظار بما ينشره، اذ ظهر وهو يضع نظارة شمسية ليلا، ويقوم بحركات راقصة اثناء الحفل.

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