هبة نور تنشر فيديو عفوي لـ نادين نسيب نجيم من منزلها: ملكة الباستا

وظهرت الممثلتان في الفيديو وهما تستمتعان بوقتهما خلال تحضير الطعام في المطبخ، اذ اطلت هبة وهي تحتضن نادين نجيم في إحدى الصور، وعلقت عليها: "نادين جميلتي".

من جهتها، اعادت نادين نشر الصورة عبر إنستغرام، وأرفقتها بإيموجي قلب أحمر.

كما حرصت هبة نور على تسليط الضوء على حب نادين نجيم للحيوانات، فقد التقطت لها صورا وهي تحمل بين يديها أرنبا.

وشاركت هبة نور متابعيها لحظة تحضير نجيم للطعام في المطبخ، وأرادت الكشف عن مواهب جديدة لزميلتها في المطبخ، خاصة عند تحضيرها وجبة الباستا، وعلقت على الفيديو الذي قامت بنشره: "ملكة الباستا".