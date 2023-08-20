بالفيديو - ابن احمد سعد يفاجئه ويشاركه الرقص على المسرح

وارفق سعد الفيديو العفوي بتعيق جاء فيه: "أنا وابني الحبيب أحمد أحمد سعد وإحنا بنرقص على أغنيه دب دب إمبارح في حفل ببورسعيد".
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A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
A post shared by Ahmed Saad (@ahmedsaadofficial)
أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري أمس، حفل زفاف الشابة ماريا المر، وهي ابنة الوزير اللبناني السابق الياس المر، بحضور عدد كبير من اقرباء واصدقاء العروسين والعائلة، الى جانب تواجد عدد من الفنانين الذين خلقوا أجواء مميزة على الحفل وزادوا من الحماس بين الحضور.
علقت الفنانة المصرية عفاف مصطفى على الاخبار المنتشرة حول طرد الفنان المصري محمد رمضان من منزل الزعيم عادل إمام، أثناء حضوره حفل خطوبة حفيده.
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