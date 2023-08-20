رجلان يقاضيان الراحل مايكل جاكسون بتهمة التحـرش ويطالبان بتعويض خيالي من شركاته

وبحسب CNN يتطلع المدعيان إلى الحصول على تعويضات من اثنتين من الشركات الترفيهية التي كانت تخضع لسيطرة جاكسون وإشرافه.

كما صرح الرجلان بأنهما تعرضا للإيذاء من قبل جاكسون بعد إجراء مقابلة مهنية معهما عندما كانا قاصرين. ومن المقرر أن تعود هذه القضايا الآن إلى قاعات المحكمة للنظر فيها.