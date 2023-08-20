بريتني سبيرز بعد انفصالها عن سام اصغري: لم اعد استطيع التحمل

وقالت بريتني في رسالة مطولة عبر انتسغرام: "كما يعلم الجميع ، لم أعد أنا وسام معا.. 6 سنوات هي فترة طويلة لأكون مع شخص ما ، لذا فأنا مصدومة قليلا، ولكن لست هنا لأشرح السبب"، مضيفة: "لكن لم أستطع تحمل الألم بعد الآن بصدق ".

وتابعت: "أحب أن أظهر مشاعري ودموعي على ما أشعر به حقا، ولكن لسبب ما كان علي دائما إخفاء نقاط ضعفي، من المفترض أن تكون محبوبا دون قيد أو شرط، وليس في ظل ظروف".

وختمت رسالتها قائلة: "لذا فإنني سوف أكون قوية بقدر ما أستطيع، وسأبذل قصارى جهدي.. وأنا في الواقع أقوم بعمل جيد جدا".

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A post shared by Maria River Red (@britneyspears)



