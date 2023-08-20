وائل كفوري يفاجئ عروسين في حفل زفافهما

أحيا الفنان اللبناني وائل كفوري أمس، حفل زفاف الشابة ماريا المر، وهي ابنة الوزير اللبناني السابق الياس المر، بحضور عدد كبير من اقرباء واصدقاء العروسين والعائلة، الى جانب تواجد عدد من الفنانين الذين خلقوا أجواء مميزة على الحفل وزادوا من الحماس بين الحضور.

