انتشار اخبار جديدة حول زواج هيفاء وهبي وكشف اسم ومهنة العريس

وفي حين كانت صفحة "شربليتا" ذكرت الخبر منذ ايام، ان هيفاء متزوجة منذ فترة من رجل أعمال مصري من بور سعيد اسمه (م. ج. ر) يقدرها لأقصى الحدود، عادت الصفحة ونشرت تفاصيل جديدة ادعت فيها ان "زوج هيفا اسمو محمد جمال رشاد من بورسعيد وعنده معرض سيارات كبير في التجمع اسمه rashad motors ومتجوزين تقريباً من 3 سنين".



وأضافت الصفحة: "هيفا ذكرت اسم حماتها في بوست نزلته قبل كده عن حفلة بورسعيد وكتبت اكلت من ايادي ست الكل قصدها الحاجة فاطمة. وعلى فكرة حاولت اوصل كتير لهيفا واحذّرها انو انبعتلي معلومات شخصية عنها وعن زوجها وكنت عم بنزّل تحذيرات وحاولت احكيها والفت نظرها لانو معي صور الها و الو ناس قريبين منها بعتولي ياهم من مصر. و بكل الاحوال الله يفرحها و يبعد عنها ولاد الحرام!".



الجدير ذكره ان هيفاء لم تؤكد او تنفي الخبر حتى الآن.