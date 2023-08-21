الموت يفجع سعد لمجرد : اهتز قلبي

ونشر سعدد عبر انستغرام صورة جمعته بـ فاطمة، إذ حرص على الوقوف إلى جانبها في أيامها الأخيرة ومتابعة تطورات حالتها الصحية، وكتب في تعليق: "قلبي تهز منين سمعت هذا الخبر اليوم، أختي فاطمة الزهراء الغزاوي في ذمة الله، يا رب ارحمها وصبّر الأهل ديالها وصبرنا حتى احنا على فراقها".

وأضاف: "كنت مع فاطمة الزهراء رحمها الله تقريبا دائما على اتصال، كانت من أطيب عباد الله، كانت كتسول فيا وكنسول فيها باستمرار لكن هي أكثر مني الصراحة، ربي بغاها اللهم لا اعتراض".

وختم: "اللهم ثبتها عند السؤال وارحمها ويسّر حسابها وأسكنها الفردوس الأعلى، ولا تُحرمها يا رب من لذة الرؤية في وجهك الكريم ولا من جيرة سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم، يا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام".