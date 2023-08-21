نادين نسيب نجيم تقلق جمهور: الاذية صارت تجي من اقرب الناس

في هذا السياق، نشرت نادين مقطع فيديو على حسابها عبر "إنستغرام" ظهرت فيه وهي تستمع بتأثر إلى كلمات أحد المدربين في مجال التنمية البشرية، حيث ظهر واضحًا على وجهها الحزن والتأثر بما قاله المدرب حين تحدث عن الأذى الذي يمكن أن يسببه الأشخاص الأقرب إلينا ودعا إلى تجنبهم وإبعادهم عن حياتنا.

وكتبت نادين تعليقا على الفيديو جاء فيه: "شو رأيكم بالكلام؟ أنا بوافق وكلامه صح.. بحس إنه الأذية صارت تجي من أقرب الناس، والثقة شبه معدمة… فعلاً عمْ فضّل العزلة على الاختلاط مع أشخاص سلبيين أو منافقين.

وتابعت نادين موجهة سؤال الى الجمهور جاء فيه: "هل بتوافقوا إنه في ناس بتدخل على حياتك بس لتأذيك؟"

هذا التعليق أثار العديد من التساؤلات بين متابعيها الذين اعتبروا أن تجربتها الشخصية قد تكون شهدت تصرفات سلبية من قبل أشخاص كانوا أقرب إليها ولم يكن لديها ثقة فيهم.