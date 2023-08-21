ظهور لافت لـ والدة نيمار : ارتدت العباءة السعودية وامتطت الابل

وظهرت والدة نيمار في الصور وهي تقوم بجولة سياحية مرتدية عباءة سوداء وبرقع وجالسة لتناول القهوة العربية.
وفي حين ظن الجمهور ان الصور جديدة، وان والدة نيمار برفقته في السعودية، تبين أن هذه الصور تعود إلى عام 2022 في قطر.
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A post shared by Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves)
A post shared by Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves)
وجه الفنان المصري محمد رمضان، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رسالة إلى جمهوره الذي حضر حفله الغنائي في مدينة جدة، حيث شجّعهم على عدم الاعتماد على الشائعات المستمرة التي تُطلق حوله.
عبّرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن امتعاضها من سلوكيات بعض الأشخاص الذين تعتبرهم أصدقاءها، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص يخفون الشر في قلوبهم، ومؤكدة أنها تميل إلى العزلة على التخلص من التعامل مع هؤلاء الأفراد السلبيين والمنافقين.
نعى الفنان المغربي سعد لمجرد الراحلة فاطمة الزهراء الغزواني، والتي اشتهرت بلقب "فتاة القمر" على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اصابتها بمرض جلدي نادر يعرف بـ " جفاف الجلد المصطبغ" أو "إكس بي" أو ما بمرض "أطفال القمر".