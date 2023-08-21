ظهور لافت لـ والدة نيمار : ارتدت العباءة السعودية وامتطت الابل

عبّرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن امتعاضها من سلوكيات بعض الأشخاص الذين تعتبرهم أصدقاءها، مشيرة إلى أن هؤلاء الأشخاص يخفون الشر في قلوبهم، ومؤكدة أنها تميل إلى العزلة على التخلص من التعامل مع هؤلاء الأفراد السلبيين والمنافقين.