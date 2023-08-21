محمد رمضان لجمهوره في السعودية: كل الحـروب بسببكم

وفي تعليق له، أكد محمد رمضان أهمية دعم جمهوره له بقوله: "أنتم أحسن حاجة عندي، وما تصدقوش الكلام إللي بيتقال عني، بأنني متعالٍ ومتكبر، ولكن الأغاني هي إللي بتفرض علينا ده وأنتم بتحبوها، أنتم نمبر وان، وأكبر نعمة من ربنا، بيحسدوني عليكم، وكل الحروب إللي بتشوفها بسببكم، وأول مرة أشوف جمهورًا صوته أعلى من صوت الدي جي".