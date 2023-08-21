وزير الاعلام اللبناني زياد مكاري يعلق على شروط حفل عمرو دياب للصحافيين

بعد الجدل الذي أحدثه حفل الفنان المصري عمرو دياب، الذي أقيم أمس في بيروت، وذلك بسبب الشروط التي تم فرضها على الصحافيين، بعدم تصوير اي مقاطع فيديو ونشرها، خرج وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري بتصريح عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، علق على الامر.



