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فن

وزير الاعلام اللبناني زياد مكاري يعلق على شروط حفل عمرو دياب للصحافيين

2023-08-21 | 09:16
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وزير الاعلام اللبناني زياد مكاري يعلق على شروط حفل عمرو دياب للصحافيين
وزير الاعلام اللبناني زياد مكاري يعلق على شروط حفل عمرو دياب للصحافيين

بعد الجدل الذي أحدثه حفل الفنان المصري عمرو دياب، الذي أقيم أمس في بيروت، وذلك بسبب الشروط التي تم فرضها على الصحافيين، بعدم تصوير اي مقاطع فيديو ونشرها، خرج وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري بتصريح عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، علق على الامر.

وقال مكاري في تعليقه: "نأسف للجدال الحاصل والمتعلق بحفلة الفنان عمرو دياب في بيروت".

وتابع: "بعد التواصل مع الجهة المنظمة، تبين بأن التعهد المذكور كان موجهاً إلى الصحافيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط. نحن على يقين بأن الفنان الكبير عمرو دياب يعتز ببيروت تاريخاً حاضراً ومستقبلاً، ونشكر له حفله الذي أنعش ليلها.نؤكد بأن بيروت نسمة تنعش الفن العربي، وصحافتها حرة لا توضع عليها قيود، إلا التي تفرضها أخلاقيات المهنة".

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