ممثل لبناني شهير يتعرض لحريق اثناء تواجده مع عائلته في المنزل وانتشار صورة له من المستشفى

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعيّ صورة لاسطواني، ظهر فيها على سرير المستشفى، واضعا جهاز التنفس، ما اثار قلق الجمهور والمحبين الذين تمنوا له ولعائلته الشفاء العاجل.

وبحسب ما نقلت الصفحات المتابعة، فالاضرار اقتصرت على الماديات، لكن الاضرار داخل منزل الممثل كبيرة جدا.