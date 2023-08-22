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فن

بالفيديو - راغب علامة و مايا دياب يرقصان معا بانسجام

2023-08-22 | 03:54
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بالفيديو - راغب علامة و مايا دياب يرقصان معا بانسجام
بالفيديو - راغب علامة و مايا دياب يرقصان معا بانسجام

انتشر ​عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جمع الفنان اللبناني راغب علامة والفنانة مايا دياب خلال تواجدهما في احد الاعراس.

وظهر راغب في الفيديو وهو يغني الى جانب مايا يرقصان معا بانسجام.

وتفاعل الجمهور مع الفيديو بكثافة مشيدين بعفوية راغب و مايا.

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بالفيديو - راغب علامة و مايا دياب يرقصان معا بانسجام

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راغب علامة

مايا دياب

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