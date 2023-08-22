بالفيديو - راغب علامة و مايا دياب يرقصان معا بانسجام

وظهر راغب في الفيديو وهو يغني الى جانب مايا يرقصان معا بانسجام.
وتفاعل الجمهور مع الفيديو بكثافة مشيدين بعفوية راغب و مايا.
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A post shared by Al Arrab العرّاب (@alarrabcom)
A post shared by Al Arrab العرّاب (@alarrabcom)
اكدت كلوديت ديون، شقيقة الفنانة العالمية سيلين ديون ان وضع الاخيرة الصحي في تدهور مستمر، مشيرة الى ان جمهورها لن يتمكن من لقائها قريباً على المسرح.
أحيا الفنان اللبناني ماهر جاه حفلا غنائيا في صور جنوب لبنان، حيث قدم أجمل أغنياته وخلق أجواءً حماسية كعادته.
أحيا الفنان اللبناني ملحم زين حفلا غنائيا في صور جنوب لبنان، حيث قدم أجمل أغنياته وخلق أجواءً حماسية كعادته.