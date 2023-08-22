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فن

الملكة رانيا تنشر صورا عفوية لعائلتها من اجواء عطلتها الصيفية: احلى الاوقات

2023-08-22 | 04:35
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الملكة رانيا تنشر صورا عفوية لعائلتها من اجواء عطلتها الصيفية: احلى الاوقات
الملكة رانيا تنشر صورا عفوية لعائلتها من اجواء عطلتها الصيفية: احلى الاوقات

نشرت الملكة رانيا العبدالله، زوجة العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني صور وثقت من خلالها اسمتاع العائلة بعطلتها.

 وظهرت العائلة الملكية بملابس غير رسمية وظهر الأمير هاشم في احدى الصور محتضنًا شقيقته الأميرة سلمى.

وعبرت الملكة رانيا في تعليق لها عن سعادتها بالأوقات التي تقضيها مع عائلتها، اذ كتبت: "أحلى الأوقات دائمًا معكم".

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فن و منوعات

فن

الملكة رانيا

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