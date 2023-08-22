الملكة رانيا تنشر صورا عفوية لعائلتها من اجواء عطلتها الصيفية: احلى الاوقات

وظهرت العائلة الملكية بملابس غير رسمية وظهر الأمير هاشم في احدى الصور محتضنًا شقيقته الأميرة سلمى.

وعبرت الملكة رانيا في تعليق لها عن سعادتها بالأوقات التي تقضيها مع عائلتها، اذ كتبت: "أحلى الأوقات دائمًا معكم".