الملكة رانيا تنشر صورا عفوية لعائلتها من اجواء عطلتها الصيفية: احلى الاوقات

وظهرت العائلة الملكية بملابس غير رسمية وظهر الأمير هاشم في احدى الصور محتضنًا شقيقته الأميرة سلمى.
وعبرت الملكة رانيا في تعليق لها عن سعادتها بالأوقات التي تقضيها مع عائلتها، اذ كتبت: "أحلى الأوقات دائمًا معكم".
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A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania)
نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو وثقت من خلاله تعرضها لحادث طريف قبل صعودها على مسرح جرش في الاردن.
خرجت شركة "وتري" عن صمتها وأطلقت بيانا صحفيا ردت من خلاله على تغريدة اليسا بعد حذف اغنيتها الجديدة "العقد" من منصة يوتيوب اثر خلاف بين الشركة و الفنانة اللبنانية.
حلت الفنانة اللبنانية ليال عبود ضيفة على برنامج "بودكاست عالجديد" مع الزميلة زينب حمود.