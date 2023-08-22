وفاة والد زهير مراد وسعد لمجرد أبرز المعزين

فُجع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد بوفاة والده ميلاد سليم مراد، حيث أعلن هذا الخبر الحزين في منشور عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه عبر انستغرام.



وقد تمت الصلاة لراحة نفس والد زهير مراد في بلدته رأس بعلبك، وتم تلقي التعازي قبل الدّفن وبعده.

هذا وقد حُدّد يوم غد الأربعاء موعدًا لتقبّل التّعازي في بيروت، في صالون مطرانيّة الروم الملكيّين الكاثوليك، الواقعة على طريق الشّام، قرب المتحف الوطني.

اللافت أن الفنان المغربي سعد لمجرد، كان من أبرز المعزين بوفاة والد زهير، حيث نعاه في منشور عبر خاصية الستوري على حسابه عبر انستقرام، كنب فيه: "توفي والد صديقي وأخي العزيز.. تعازينا الحارة له ولعائلته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ألهمه و أهله الصبر والسلوان".