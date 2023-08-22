عادل إمام يقلق جمهوره على صحته وهذه حقيقة وضعه تحت الإقامة الجبرية؟

وبالرغم من نفي نقيب الفنانين المصريين الفنان أشرف زكي لهذه الأخبار، لافتا الى ان عادل امام اعتزل الفن وأن أولاده يجيبون على الهاتف، إلا أن الجمهور ما زال يطالب بخروج عادل إمام بنفسه بفيديو او تسجيل للحديث معهم.ولاحقا، لفتت مصادر مقربة من عادل إمام الى ان الاخير كان يتحضر للعودة إلى الجمهور من خلال فيلم سينمائي من إنتاج شقيقه وإخراج ابنه رامي إمام، إلا أن صعوبة حفظة للنص وتدهور حالته الصحية وصعوبة إنخراطه في المجتمع تسببت بإنهاء الفيلم.هذا وأشارت المصادر إن أولاد إمام منعوه من استخدام هاتفه النقال ومنعوا أصدقائه من زيارته في محاولة منهم للحفاظ على تاريخه الفني، الا انه لم يتم التأكد من هذه التفاصيل المنتشرة في ظل نفي عائلته المستمر لهذه الأخبار.