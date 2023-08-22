ابن وديع الشيخ يفاجئه في عيد ميلاده ويوجه له رسالة مؤثرة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ومقاطع فيديو، تظهر الاجواء المميزة التي سيطرت على عيد الميلاد، وكيف احتفل النجوم بـ وديع على طريقتهم الخاصة، اذ عمدوا الى حمله على الاكف بينما كان يحمل عصا بيده برفقة الزفة.وفي سياق متصل، لفت قالب الحلوى الفضخم الانظار، اذ تألف من عدة طبقات وعلى رأسه شكل ميكروفون وكُتب عليه اسم وديع، حيث قطع وديع قالب الحلوى برفقة عدد من النجوم سط اجواء اكثر من رائعة.هذا وقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر ابن وديع الشيخ، الذي قدم لوالده موالا مؤثرا، معبرا فيه عن حبه الكبير له، ومتمنيا له دوام الصحة والنجاح.