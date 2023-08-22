راكان حسام تحسين بيك يروي لحظات عودته للحياة بعد توقف قلبه

وفي اول ظهور اعلامي له في مقابلة ضمن برنامج "ET بالعربي"، روى راكان تحسين بيك لحظات الرعب التي عاشها هو وعائلته، اذ قال: "في سيارة الإسعاف كنت واعي وخلال نقلي للعملية، نزلت الى الأعلى وقلت لحالي أنا هلق لح موت".وتابع: "توقف قلبي دقيقتين وبعدين الحمد لله أعادوني للحياة من خلال إنعاش قلبي بالصدمات الكهربائية، وبعدما فشلوا بذلك قاموا بإنعاشه من خلال الضربات القوية جداً على الصدر، وأعادوني للحياة"، مضيفا: "فقت على وجع بصدري، وكل ذلك نتيجة انسداد بأحد شرايين القلب الرئيسية وتم إجراء قسطرة في القلب".من جهته، تحدث والده الممثل السوري حسام تحسين بيك عن اللحظات التي عاشها، قائلا: "رحمة رب العالمين كانت مسيطرة على كل الحالة.. وهو بصراحة مات ورجع وهذه الساعة عملت عندي فوبيا وصرت جبان وبستمر في سؤاله عن حالته الصحية"، واصفا بأنها "لحظات صعبة جداً على كل أب عم يشوف ابنه عم يروح هيك من وقت دخلت المستشفى وعملوا التخطيط قالي الحكيم حالته خطرة جداً".