نجوى كرم تتعرض لموقف محرج قبل حفلها في جرش وهكذا تصرفت

نشرت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، على حسابها عبر انستغرام، مقطع فيديو وثقت من خلاله تعرضها لحادث طريف قبل صعودها على مسرح جرش في الاردن.

