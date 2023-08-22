نجوى كرم تتعرض لموقف محرج قبل حفلها في جرش وهكذا تصرفت

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A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)
A post shared by Najwa Karam (@najwakaram)
خرجت شركة "وتري" عن صمتها وأطلقت بيانا صحفيا ردت من خلاله على تغريدة اليسا بعد حذف اغنيتها الجديدة "العقد" من منصة يوتيوب اثر خلاف بين الشركة و الفنانة اللبنانية.
حلت الفنانة اللبنانية ليال عبود ضيفة على برنامج "بودكاست عالجديد" مع الزميلة زينب حمود.
طمأن الفنان السوري راكان تحسين بيك، نجل الممثل السوري حسام تحسين بيك، جمهوره ومحبيه على صحته، وذلك بعد تعرضه مؤخرا لأزمة صحية مفاجئة وهي عبارة عن أزمة قلبية، استدعت نقله الى المستشفى.