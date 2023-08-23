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فن

عمرو مصطفى يثير الجدل بشأن لقب "صوت مصر".. هذا ما قاله

2023-08-23 | 02:54
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عمرو مصطفى يثير الجدل بشأن لقب &quot;صوت مصر&quot;.. هذا ما قاله
عمرو مصطفى يثير الجدل بشأن لقب "صوت مصر".. هذا ما قاله

علق الملحن والمغني المصري عمرو مصطفى على الجدل الحاصل داخل الساحة الفنية المصرية، بشأن لقب "صوت مصر"، والذي بدأ قبل أشهر قليلة بين النجمتين شيرين عبد الوهاب وأنغام.

وفي التفاصيل، قال مصطفى في منشور كتبه عبر "فيسبوك" إنه هو من يستحق هذا اللقب، نظراً لما قدمه من أعمال وطنية تركت أثراً، معلقاً: "لو عايزين الحقيقة أنا صوت مصر".
وتابع المغني والملحن المصري أن لقب "صوت مصر" يطلق على الفنان الذي يقدم أغاني وطنية تؤثر بوجدان الشعب، مستشهداً بالمطربة أم كلثوم، وعلق: "صوت مصر = عدد ما قدمه الفنان لمصر... زمان كان صوت مصر أم كلثوم لأنها غنت لمصر أعمال فنية أثرت في الشعب في ذلك الوقت.. عبد الحليم كذلك.. والفنانه شادية".
وأكد أن فناني الجيل اليوم قدموا الكثير من الأعمال الوطنية المهمة والمؤثرة، وعلى رأسهم الفنان محمد منير، متابعاً: "محمد منير قدم (يا مصر يا أم الدنيا) ومعظم أغانيه كانت لمصر حتى العاطفية.. شيرين قدمت (مشربتش من نيلها) وهي الأكثر انتشاراً في هذه الحقبة وأغاني أخرى.. آمال ماهر قدمت (طوبة فوق طوبة) و(يا مصريين) وأغاني أخرى.. أنغام أيضا قدمت أغاني لمصر جميلة.. وأحمد جمال قدم "تحيا مصر تحيا" من أشهر الأغاني الوطنية".
وأوضح عمرو مصطفى أن الجمهور وحده يقرر من يستحق اللقب، وهو المسؤول عن حسم النتيجة، مردفاً: "وهنا يبقى رأي الشعب المصري إيه أكتر الأغاني أثرت فيه لمصر".
 
 
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عمرو مصطفى يثير الجدل بشأن لقب "صوت مصر".. هذا ما قاله

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عمرو مصطفى

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