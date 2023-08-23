بالفيديو - ظهور لافت لـ خطيب نادين نسيب نجيم الى جانبها .. اليكم ماذا فعلت في السيارة

وظهرت نادين في الفيديو داخل السيارة وهي تغني بانسجام، في حين ظهر خطيبها ناريغ ناربيكيان الى جابنها.
وكتبت نادين في تعليق على الفيديو بما معناه: "يمكنني ان ارى السماء، يمكنني ان اسمع زقزقة العصافير، يمكنني ان ارهم يحلقون..".
وتفاعل الجمهور مع الفيديو معبرين عن اعجابهم بنادين ومتغزلين بجمالها.
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A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لـ حفيدة سلطان الطرب جورج وسوف خلا مراسم عمادتها في إحدى الكنائس وسط حضور العائلة والأصدقاء.
اعلن اليوتيوبر السوري سليمان عاجي، المعروف بشخصية "ام تحسين" ، خطوبته من السيدة فانتا وائل عبدالله.
استذكر الممثل السوري باسم ياخور ، زميله الممثل الراحل محمد قنوع ، بصورة نشرها على حسابه عبر انستغرام عبّر من خلالها عن اشتياقه له وشعورها بالفقدان المرير.