بالفيديو - ظهور لافت لـ خطيب نادين نسيب نجيم الى جانبها .. اليكم ماذا فعلت في السيارة

وظهرت نادين في الفيديو داخل السيارة وهي تغني بانسجام، في حين ظهر خطيبها ناريغ ناربيكيان الى جابنها.

وكتبت نادين في تعليق على الفيديو بما معناه: "يمكنني ان ارى السماء، يمكنني ان اسمع زقزقة العصافير، يمكنني ان ارهم يحلقون..".

وتفاعل الجمهور مع الفيديو معبرين عن اعجابهم بنادين ومتغزلين بجمالها.