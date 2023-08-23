باسم ياخور يستذكر محمد قنوع بصورة مؤثرة: تركت فينا فراغ كبير

وكتب باسم في تعليق على الصورة: "طلعت معي هالصورة اللي جمعتني بمحمد قنوع الله يرحمه في أربيل من سنتين ، الوقت بيركض وبنودع احباب وبنفقد جزء غالي من ذكرياتنا ولحظاتنا للأسف هالسنة ودعت فيها أشخاص غاليين عقلبي كتير وهالسنة رح نفتقد وجود محمد بضحكته و مزحه وحكياته بكل لحظة عم نصور فيها مشهد من مشاهد العربجي الله يرحمك يامحمد تركت فينا فراغ وحزن كبير ."
وتفاعل متابعو باسم مع الصورة بكثافة معبرين عن حزنهم لرحيل محمد قنوع ايضا، وكان من ابرز المعلقين الممثلة السورية مها المصري التي كتبت: "الله يرحمو يارب ويغفرلو ويجعل مأواه الجنة حبيبي باسم تعيش وتتذكر".
View this post on Instagram
A post shared by BassemYakhour (@bassemyakhour)
A post shared by BassemYakhour (@bassemyakhour)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لـ حفيدة سلطان الطرب جورج وسوف خلا مراسم عمادتها في إحدى الكنائس وسط حضور العائلة والأصدقاء.
اعلن اليوتيوبر السوري سليمان عاجي، المعروف بشخصية "ام تحسين" ، خطوبته من السيدة فانتا وائل عبدالله.
نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيه الى جانب خطيبها الأعمال السوري من أصل أرمني ناريغ ناربيكيان.