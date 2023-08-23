بالفيديو- خطوبة اليوتيوبر السوري سليمان عاجي المعروف بشخصية "ام تحسين"

وشارك سليمان مع متابعيه عبر انستغرام مقطع فيديو ظهر فيه مع خطيبته وتضمن عدة لقطات ومراحل جمعته بها ، وعلق عليه قائلاً: "ما الحب الا للحبيب الاول (بنت شويفات صارت الي) وصارت خطيبتي".
كما شارك سليمان مع جمهوره مجموعة من مقاطع الفيديو من اجواء احتفاله مع عائلته واصدقائه في سورية.
من جهتهم، تفاعل آلاف المتابعين ومشاهير السوشيال ميديا مع الخبر تعليقات كثيرة على الفيديو الذي شاركه، والتي حملت المباركات والأمنيات السعيدة لهم في حياتهم القادمة.
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A post shared by Sleman aaji | سليمان عاجي (@sleman_aajii)
A post shared by Sleman aaji | سليمان عاجي (@sleman_aajii)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريف لـ حفيدة سلطان الطرب جورج وسوف خلا مراسم عمادتها في إحدى الكنائس وسط حضور العائلة والأصدقاء.
استذكر الممثل السوري باسم ياخور ، زميله الممثل الراحل محمد قنوع ، بصورة نشرها على حسابه عبر انستغرام عبّر من خلالها عن اشتياقه له وشعورها بالفقدان المرير.
نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، ظهرت فيه الى جانب خطيبها الأعمال السوري من أصل أرمني ناريغ ناربيكيان.