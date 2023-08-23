بالفيديو- خطوبة اليوتيوبر السوري سليمان عاجي المعروف بشخصية "ام تحسين"

وشارك سليمان مع متابعيه عبر انستغرام مقطع فيديو ظهر فيه مع خطيبته وتضمن عدة لقطات ومراحل جمعته بها ، وعلق عليه قائلاً: "ما الحب الا للحبيب الاول (بنت شويفات صارت الي) وصارت خطيبتي".

كما شارك سليمان مع جمهوره مجموعة من مقاطع الفيديو من اجواء احتفاله مع عائلته واصدقائه في سورية.

من جهتهم، تفاعل آلاف المتابعين ومشاهير السوشيال ميديا مع الخبر تعليقات كثيرة على الفيديو الذي شاركه، والتي حملت المباركات والأمنيات السعيدة لهم في حياتهم القادمة.