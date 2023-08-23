عبير نعمة تلغي حفلها في دمشق لهذا السبب

وفي التفاصيل، أعربت عبير في مقطع فيديو نشرته على حسابها عبر "فيسبوك" عن حزنها بسبب انسحابها من الحفل، مؤكدة أن ذلك حدث نتيجة وقوع خلافات مع الشركة المنظمة.وأكدت أنه كان هناك سوء تنظيم، وحاولت جاهدة للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف، حتى لا تخذل جمهورها السوري، لكنها لم تنجح.ووجهت الاعتذار لجمهورها في سوريا، مؤكدة أنه يستحق أن يكون حاضرا في حفلات أكثر تنظيما في المرات القادمة، متمنية اللقاء بهم في أقرب وقت ممكن.وعلقت الفنانة اللبنانية على الفيديو، قائلة: "كتير بيعز عليي إني بلغكم خبر إلغاء حفل مشروع دمّر بسبب عدم إلتزام الشركة المنظمة J&J، ببنود العقد الموقع وبحمّلها كامل المسؤولية".وتابعت: "أطالب الشركة برد قيمة التذاكر لكل شخص منكم، بحبكن كتير".