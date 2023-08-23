بالفيديو - جورج وسوف يضع ناصيف زيتون بموقف محرج بسبب شعره داخل الطائرة

والفيديو وثق لحظة اجتماع الفنانين الثلاث على متن الطائرة متوجهين لإحياء حفلاتهم في "ستارز اون بورد" ، حيث دنا ناصيف من جورج وسوف لألقاء التحية عيله، ليبدي الوسوف اعجابه بشعر ناصيف الطويل.
وظهر ملحم زين في الفيديو ايضا وهو يقف الى جانبهما اثناء حديثهما مع بعضهما.
وتفاعل الجمهور مع الفيديو، الذي نشرته صفة "وان تي في" ععبر انستغرام معبرين عن حبهم لـ جورج وسوف و ناصيف و ملحم.
وجاء في بعض التعليقات: " ياحبيبي يعطيك الصحة وطولة العمر حبيب الملايين والسلطان المتواضع الجميل" و"حبيب القلب الله يطول بعمرك ".
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A post shared by Georges Wassouf | جورج وسوف (@wassouf_fan)
A post shared by Georges Wassouf | جورج وسوف (@wassouf_fan)
كشفت الفنانة اللبنانية عبير نعمة، عن إلغاء حفلها المقرر غدا الخميس على مسرح "دمر" في العاصمة السورية دمشق وذلك بسبب عدم التزام الشركة المنظمة ببنود العقد المبرم بينهما.
انسحب الموسيقار المصري عمر خيرت من الحفل الذي كان سيحييه في أحد الفنادق، مساء الثلاثاء، اعتراضًا على سوء التنظيم.
نشر الفنان التركي جان يامان صورة له تجمعه مع والديه على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظهور نادر لهما.