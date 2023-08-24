لقطة رومنسية بين مروان خوري وزوجته وهذا ما قالته

أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حفلا غنائيا ضخما في السويد، ضمن مهرجان الثقافة المقام في ستوكهولهم، بحضور جماهيري كبير جاء من مختلف المناطق للقائها، خصوصا أن كارول سماحة هي أول فنانة عربية تشارك في مهرجان "مالمو" في السويد بحضور أكثر من 20 ألف شخص.

