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فن

لقطة رومنسية بين مروان خوري وزوجته وهذا ما قالته

2023-08-24 | 04:36
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لقطة رومنسية بين مروان خوري وزوجته وهذا ما قالته

نشرت السيدة ندى رمال، زوجة الفنان اللبناني مروان خوري، على حسابها عبر انستغرام، مجموعة صور ظهرت فيها برفقة زوجها على المسرح، خلال عزفه على البيانو.

وعبرت ندى عن حبها الكبير لزوجها، حيث ارفقت الصور بتعليق باللغة الانكليزية، قالت فيه: "الحب مثل البيانو.. هناك الابيض والاسود.. ويجب ان نختبرهما كي نحصل على موسيقى جميلة".
الصور لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين، الذين عبروا عن حبهم الكبير لهذا الثنائي، واشادوا بالعلاقة المميزة التي تجمعهما.
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مروان خوري

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