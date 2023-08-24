لقطة رومنسية بين مروان خوري وزوجته وهذا ما قالته

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A post shared by Nada Rammal Khoury (@nada.r.khoury)
A post shared by Nada Rammal Khoury (@nada.r.khoury)
استذكر الممثل السوري محمود نصر، والد زميله الممثل السوري قيس الشيخ نجيب، المخرج الراحل محمد الشيخ نجيب، حيث لفت الى فضل الأخير عليه في بداياته التمثيلية، كونه دعمه وآمن بموهبته.
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الجتماعي جمع الممثل السوري وائل شرف وفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وحظي الفيديو بتفاعل واسع بين الجمهور.
أحيت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حفلا غنائيا ضخما في السويد، ضمن مهرجان الثقافة المقام في ستوكهولهم، بحضور جماهيري كبير جاء من مختلف المناطق للقائها، خصوصا أن كارول سماحة هي أول فنانة عربية تشارك في مهرجان "مالمو" في السويد بحضور أكثر من 20 ألف شخص.