اعلامية مصرية شهيرة تحلق شعرها بالكامل على طريقة شيرين

وفي التفاصيل، وصفت أسما الخطوة التي أقدمت عليها بـ"الجنان"، كما حرصت على مشاركة الجمهور على حسابها عبرإنستغرام لحظة قيامها بحلق شعرها بالكامل على "الزيرو".

وعلقت أسماء على الفيديو قائلة: "شعري بقاله فترة بيقع جامد، ده غير ان من كتر العمايل اتحرق وبقى مش صحي خالص، قررت أنفذ قرار كان بقالي كتير أوي نفسي آخده، أبدا من جديد، أحرر نفسي، أفتح صفحة جديدة، حقيقي هو قرار صعب جداً بس حسسني بقوة وتفاؤل".

وتابعت الاعلامية المصرية: "رميت ورايا حاجات كتيرة أوي بمجرد إني شلت شعري، قلبي كان بيدق جداً وبعديها حسيت إني مليانة أدرينالين.. خطوة جريئة ومرعبة بس حاسة إني طالعة منها بدرس".

وأضافت: "عارفة إن في ناس كتير هتهاجمني بس أنا فارق معايا إحساسي بالراحة اللي أنا حسها دلوقتي…عادي هبطول تاني بس الإحساس ده مش هحسه غير مرة.. بكره هتشوفوا النتيجة الأخيرة".